Hombre muere al llegar al hospital tras ataque a balazos frente a su casa en Cartago

La víctima fue trasladada en un vehículo particular al hospital de Cartago pero falleció antes de ser atendido.

Un hombre de 30 años falleció en el hospital luego de ser atacado a balazos frente a su vivienda en Cipreses de Oreamuno, Cartago.

El hecho se registró alrededor de las 10:05 p. m. de este jueves 9 de abril en Capira, específicamente 500 metros al norte y 25 metros al oeste de la escuela de Cipreses.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos llegaron hasta la vivienda y llamaron al hombre, quien al salir fue impactado por varios disparos.

La víctima fue identificada como José Carlos Brenes Pereira, de 30 años, vecino de Cipreses, padre de tres hijos de 9, 5 y 3 años, según consta en el Registro Civil.

Según la información policial, Brenes no tenía antecedentes judiciales.

Tras el ataque, fue trasladado en un vehículo particular de color blanco al Hospital Max Peralta; sin embargo, fue declarado fallecido dentro del automotor antes de recibir atención médica.