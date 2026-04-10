Sucesos

Hombre muere al llegar al hospital tras ataque a balazos frente a su casa en Cartago

El hombre, de 30 años y sin antecedentes judiciales, fue atacado frente a su vivienda en Cartago cuando salió para ver quien lo llamaba

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Por Yucsiany Salazar
La víctima fue trasladada en un vehículo particular al hospital de Cartago pero falleció antes de ser atendido.
La víctima fue trasladada en un vehículo particular al hospital de Cartago pero falleció antes de ser atendido. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







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CartagoHomicidio
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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