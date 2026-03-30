Hombre muere acribillado dentro de vehículo en Finca San Juan de Pavas

Oficiales de la Fuerza Pública acordonan el perímetro en la alameda El Tapón, en Finca San Juan de Pavas, tras el asesinato de un hombre dentro de un vehículo este domingo. (imagen con fines ilustrativos)

Un hombre, cuya identidad aún no ha sido divulgada, falleció la noche de este domingo tras ser blanco de un nutrido ataque con arma de fuego mientras se encontraba dentro de su vehículo en Pavas en San José.

El incidente se reportó a las 8:30 p. m. en las cercanías del Súper Santa Marta, en el sector conocido como Finca San Juan, específicamente en las inmediaciones de la alameda El Tapón.

Imágenes en video de la escena muestran que el parabrisas del vehículo presentaba múltiples impactos de bala, concentrados principalmente en el lado del conductor.

La Cruz Roja Costarricense desplazó una unidad de soporte avanzado al sitio tras recibir la alerta de una persona herida.

No obstante, al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

Oficiales de la Fuerza Pública mantienen un fuerte cordón perimetral para custodiar el cuerpo y el vehículo a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El suceso ha generado un paso denso de vehículos y congregación de curiosos, lo que ha complicado el tránsito en las vías aledañas a la alameda El Tapón.