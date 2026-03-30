Sucesos

Hombre muere acribillado dentro de vehículo en Finca San Juan de Pavas

Ataque ocurrió cerca de la alameda El Tapón; vehículo de víctima tiene múltiples orificios de bala en el parabrisas

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Por Juan Fernando Lara Salas
Oficiales de la Fuerza Pública acordonan el perímetro en la alameda El Tapón, en Finca San Juan de Pavas, tras el asesinato de un hombre dentro de un vehículo este domingo. (imagen con fines ilustrativos) (Cortesía Noticias Columbia)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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