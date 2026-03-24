Sucesos

Hombre llega a guardar su carro y lo asesinan a balazos en Siquirres

El OIJ recolectó indicios balísticos e identificó a la víctima. Una cámara de seguridad captó el momento del ataque.

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Por Yucsiany Salazar
Cinta amarilla
Imagen con fines ilustrativos. (Juan R. Costa)







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AsesinatoOIJSiquirresLimónHomicidio
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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