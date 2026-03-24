Hombre llega a guardar su carro y lo asesinan a balazos en Siquirres

Un hombre de apellido Camacho, de 38 años, fue asesinado la noche de este lunes 23 de marzo en Germania de Siquirres, Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hecho ocurrió pasadas las 8:00 p. m., cuando la víctima llegó a una propiedad donde guardaba su vehículo.

En ese momento, fue interceptado por varios sujetos que le dispararon en múltiples ocasiones y luego se dieron a la fuga. Camacho falleció en el sitio producto de las heridas por proyectil de arma de fuego.

Agentes del OIJ de Siquirres realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial.

Durante la inspección ocular, los investigadores recolectaron indicios balísticos y procedieron con el decomiso del vehículo de la víctima para una revisión detallada en laboratorios forenses.

Una cámara de seguridad captó el momento del ataque. (Waze CR/Waze CR)

Un video que circula en redes sociales captó el momento del ataque: Camacho abría la puerta del automóvil que acababa de estacionar cuando tres sujetos encapuchados —dos con abrigo negro y pantalón beige, y otro con camiseta azul y pantalón corto— se acercaron y le dispararon antes de huir corriendo del sitio.

Hasta el momento, el caso se mantiene bajo investigación, ya que se desconoce el móvil del crimen y no se reportan personas detenidas.

Según el más reciente informe del OIJ, en lo que va del 2026 Limón acumula 33 homicidios, lo que la posiciona como la segunda provincia con mayor incidencia de estos casos en el país.