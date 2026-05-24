Hombre irá 19 años a prisión por semiamputarle la mano a una mujer en Guanacaste

Un hombre fue sentenciado a 19 años de cárcel por tentativa de femicidio en Guanacaste.

Un hombre de apellido Acevedo recibió una condena de 19 años de cárcel en el Tribunal Penal de Liberia por el delito de tentativa de femicidio en perjuicio de una mujer de apellido Céspedes, a quien atacó con un machete y le semiamputó su mano, durante un evento de violencia intrafamiliar.

El Tribunal sentenció al sujeto mediante un procedimiento abreviado, en el que el hombre aceptó la responsabilidad de los hechos.

El ataque trascendió en mayo del 2025 en el distrito de Pijije, cantón de Bagaces, cuando Céspedes llamó a emergencias de la Cruz Roja Costarricense, luego de recibir varias heridas con el machete.

A la llegada de los socorristas, la mujer tenía, entre otras lesiones, su mano herida con severidad, por lo que fue trasladada a la clínica de la localidad para recibir atención médica. En la misma casa vivían sus hijos, en ese momento de 7 y 2 años de edad.

Entonces, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) explicó que la oficina local de Liberia atendió de inmediato el incidente y ubicó a los niños en un albergue, mientras se valoraban sus alternativas familiares.