Sucesos

Hombre irá 19 años a prisión por semiamputarle la mano a una mujer en Guanacaste

Sujeto fue sentenciado por el delito de tentativa de femicidio en los Tribunales de Liberia

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Por Natalia Vargas
Un hombre fue sentenciado a 19 años de cárcel por tentativa de femicidio en Guanacaste.







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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