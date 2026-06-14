Sucesos

Hombre habría estafado a decenas de personas con falsas casas prefabricadas. ‘El arquitecto realmente era su guardaespaldas’, dice hija de unos afectados

Sujeto es investigado por supuestas estafas de al menos ¢136 millones y $350.000

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Por Yeryis Salas
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La empresa promocionaba esta y otras casas como construidas con prefablock 'al mejor precio del mercado'. (Facebook D/E Group Costa Rica/Facebook D/E Group Costa Rica)







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EstafaCasas prefabricadas
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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