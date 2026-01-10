Sucesos

Hombre es rescatado inconsciente en sendero del volcán Barva

Accidente ocurrió en el sector de la división de los cráteres en el volcán Barva, en la provincia de Heredia

Por Sebastián Sánchez
Un hombre adulto fue trasladado a un centro médico tras ser hallado inconsciente en el volcán Barva.
Un hombre adulto fue trasladado a un centro médico tras ser hallado inconsciente en el volcán Barva.







Cruz Rojapersona inconscientevolcán Barva
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

