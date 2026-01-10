Hombre es rescatado inconsciente en sendero del volcán Barva

Un hombre adulto fue trasladado a un centro médico tras ser hallado inconsciente en el volcán Barva.

La Cruz Roja Costarricense atendió la tarde de este viernes una emergencia por una persona inconsciente en el sendero de los cráteres del volcán Barva, en la provincia de Heredia.

Según informaron los cuerpos de socorro, el hombre adulto fue localizado por un cruzrojista en uno de los senderos del lugar. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron el hecho.

El sitio es de difícil acceso, por lo que fue necesario coordinar un abordaje especial para su atención. Un cuadraciclo presente en la escena logró extraer al paciente hasta el punto donde se encuentran las unidades de la Cruz Roja Costarricense.

Tras ser valorada, el hombre fue trasladado en condición urgente a un centro médico.

En la atención participan dos unidades básicas (una sencilla y una 4x4), así como una unidad avanzada.