Sucesos

Hombre contactó a adolescentes por redes sociales y llevó a una de ellas a un motel; Tribunal dicta condena

Un hombre de apellidos Dávila Fajardo contactó a adolescentes de 11 y 13 años por Instagram y WhatsApp para solicitar fotos y videos íntimos

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Por Yucsiany Salazar
Muchacha usando TikTok y reels de Instagram
Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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CondenaTribunal
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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