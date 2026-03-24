Hombre contactó a adolescentes por redes sociales y llevó a una de ellas a un motel; Tribunal dicta condena

Un hombre de apellidos Dávila Fajardo pasará 9 años en prisión tras ser hallado culpable de cometer diversos delitos sexuales en perjuicio de dos adolescentes de entre 11 y 13 años.

Dávila contactó a las víctimas mediante plataformas digitales entre el 2021 y el 2023, según confirmó la Fiscalía Adjunta de Género.

Una de las víctimas tenía entre 11 y 13 años al momento de los incidentes. Contra ella, el hombre cometió los delitos de seducción o encuentros con menores por medios electrónicos y relaciones sexuales con persona menor de edad.

Dávila utilizó la red social Instagram para el contacto inicial con la menor. Posteriormente, trasladó la comunicación a la aplicación de mensajería WhatsApp.

En esa plataforma, el sujeto solicitó fotografías y videos de la menor desnuda. A cambio, el hombre compartió imágenes suyas con contenido sexual. Luego, el imputado llevó a la adolescente a un motel.

Respecto a la segunda víctima, ella tenía 13 años cuando sucedieron los hechos. En este caso, el tribunal tipificó los delitos de seducción o encuentros con menores por medios electrónicos y tenencia de material pornográfico.

Medidas cautelares mientras la sentencia queda en firme

Dávila Fajardo mantiene actualmente medidas cautelares por seis meses distintas a la prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme:

Firmar cada 15 días ante las autoridades judiciales.

No salir del país.

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José dictó la condena el pasado 17 de marzo.