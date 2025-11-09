Hombre cae a cauce de río en Acosta

La Cruz Roja rescató al hombre del río. Imagen con fines ilustrativos

Un hombre de 62 años cayó al cauce del río Candelaria en Acosta y se golpeó contra una piedra. Esto le provocó diferentes traumas que lo tienen en condición crítica.

La alerta ocurrió cerca de las 12:30 p. m. La Cruz Roja desplazó tres unidades básicas, avanzadas y de rescate al lugar para efectuar el rescate, confirmó Carlos Novoa Espinoza, vocero de la institución.

Los rescatistas lo trasladaron a una zona segura y posteriormente lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Este es el tercer accidente acuático que ocurre este domingo. Anteriormente se reportaron dos, ambos en cataratas, uno en Pejibaye de Pérez Zeledón y otro en Santa Cruz de Turrialba.