Hombre asesinado a balazos en el garaje de su casa

La víctima, de 31 años, fue interceptada en su vivienda por un gatillero.

Un hombre de apellidos Ramírez Martínez, de 31 años, fue asesinado a balazos la noche de este sábado en el residencial Arroyo, en Garabito de Aguas Zarcas, San Carlos.

El ataque ocurrió cerca de las 11:17 p.m., cuando Ramírez se encontraba fuera de la vivienda que alquilaba desde hacía 22 días. Un hombre lo interceptó y le propinó al menos cuatro disparos.

La víctima fue impactada en el abdomen y en al costado izquierdo del pecho. El sospechoso huyó corriendo del sitio y Ramírez fue declarado sin vida, en el garaje de su vivienda.

La Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona y detuvo a dos personas que viajaban en motocicleta, en las cercanías del templo católico, en el centro de Aguas Zarcas.

Oficiales de Fuerza Pública detuvieron a dos sospechosos de cometer el crimen. (Edgar Chinchilla/Cortesía)

Sin embargo, a las 10:50 a. m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los detenidos quedaron en libertad, ya que, en apariencia, no habrían tenido relación con los hechos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y del inicio de las pesquisas para determinar el móvil del crimen.