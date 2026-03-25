Sucesos

Hombre abusó de cuñada de 16 años y la hirió con un cuchillo; Tribunal dicta condena

La hermana de la menor terminó la relación sentimental con el sujeto cuando lo observó cometiendo el delito

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Por Yucsiany Salazar
Imagen con fines ilustrativos. Archivo LN.







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CondenaTribunalAbuso
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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