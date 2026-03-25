Hombre abusó de cuñada de 16 años y la hirió con un cuchillo; Tribunal dicta condena

Un hombre de apellidos Segura Rojas abusó sexualmente de su cuñada cuando ella era menor de edad y luego la hirió con un cuchillo. Por estos hechos, el Tribunal Penal de Atenas lo condenó a 24 años de cárcel.

Los hechos, según informó el Ministerio Público, ocurrieron entre setiembre y noviembre de 2020, periodo en el que el sujeto mantenía una relación sentimental con la hermana de la víctima.

Una noche, el hombre se quedó a dormir en la casa de ambas, y aprovechó para abusar de la menor. En ese momento, la hermana de la víctima lo descubrió y le exigió que se retirara del lugar, poniendo fin a la relación con el imputado.

Después, el 28 de noviembre de ese mismo año, Segura regresó a la casa de la víctima y la atacó con un cuchillo, causándole heridas en los brazos y las piernas.

Durante el ataque, un tío de la joven intentó auxiliarla, pero también fue agredido por el sujeto, quien le propinó una herida en el abdomen.

La Fiscalía confirmó que Segura Rojas fue declarado culpable de dos delitos de tentativa de homicidio y uno de abuso sexual contra persona menor de edad.

Mientras la sentencia queda en firme, el hombre cumplirá seis meses de prisión preventiva.