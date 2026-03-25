Sucesos

Hatillo reporta disminución en homicidios tras estrategia policial en los 20 distritos con más incidencia criminal

Fuerza Pública utiliza monitoreo GPS y patrullajes 24/7 en los 20 distritos más violentos del país.

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Por Christian Montero
Según el OIJ y la Fiscalía, los Lara obligan a vecinos del sitio conocido como 25 de Julio o Aguantafilo, a ceder sus propiedades para instalar ventas de drogas.
Según el OIJ y la Fiscalía, los Lara obligan a vecinos del sitio conocido como 25 de Julio o Aguantafilo, a ceder sus propiedades para instalar ventas de drogas. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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