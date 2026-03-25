Hatillo reporta disminución en homicidios tras estrategia policial en los 20 distritos con más incidencia criminal

Según el OIJ y la Fiscalía, los Lara obligan a vecinos del sitio conocido como 25 de Julio o Aguantafilo, a ceder sus propiedades para instalar ventas de drogas.

La Fuerza Pública implementó, desde 2025, un monitoreo en tiempo real con GPS y salas situacionales para controlar los 20 distritos con mayor incidencia criminal del país, que concentran el 33% de los homicidios, heridos y asaltos a nivel nacional.

Esta problemática afecta a comunidades como María Reina o la ciudadela 25 de Julio en Hatillo, donde las autoridades ejecutaron múltiples allanamientos contra el principal centro de distribución de drogas de los Lara.

Guillermo Valenciano, subdirector de la Fuerza Pública, explicó que la metodología del “Top 20 incluye patrullajes permanentes 24-7″ en zonas como las ciudadelas 15 de Setiembre, 25 de Julio y María Reina, donde dos estructuras criminales vinculadas al narcotráfico disputan territorio.

Agentes de la Unidad Especial de Apoyo participaron en una amplia operación antidrogas en la ciudadela 25 de Julio en Hatillo. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)

El jerarca detalló que las unidades móviles están monitoreadas con sistemas GPS que permiten vigilar en tiempo real su ubicación. “Si una unidad se sale de alguno de estos circuitos nos damos cuenta, porque estamos viendo en un mapa en tiempo real dónde están”, explicó.

Valenciano añadió que esta estrategia, coordinada con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha logrado una disminución de 59 homicidios a nivel nacional. En el caso de Hatillo, una de las zonas más violentas, se reporta una baja de siete casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El subdirector explicó que el control policial genera un fenómeno conocido como “difusión de beneficios”, donde al tomar control en una zona como la 25 de Julio, se genera impacto positivo en sitios cercanos como María Reina.