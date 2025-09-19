Sucesos

Google delató a costarricense que habría almacenado videos de agresiones sexuales a su propio hijo

La Fiscalía y el OIJ lo detuvieron tras recibir una alerta proveniente de Estados Unidos sobre videos colocados en la nube

Por Esteban Oviedo
OIJ detuvo a un sujeto de 42 años y apellido Gómez en Guadalupe de Cartago donde, en el allanamiento, recabó varios indicios en el caso. Fotografía:
OIJ detuvo a un sujeto de 42 años y apellido Gómez en Guadalupe de Cartago donde, en el allanamiento, recabó varios indicios en el caso. Fotografía: (OIJ/Cortesía)







