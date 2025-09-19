Google delató a costarricense que habría almacenado videos de agresiones sexuales a su propio hijo

OIJ detuvo a un sujeto de 42 años y apellido Gómez en Guadalupe de Cartago donde, en el allanamiento, recabó varios indicios en el caso. Fotografía:

Google delató a un costarricense de apellidos Gómez Fernández, residente en Cartago, quien habría grabado y almacenado videos de agresiones sexuales en contra de su propio hijo.

La Fiscalía y el OIJ detuvieron este viernes al sospechoso en Guadalupe de Cartago, gracias a reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC por sus siglas en inglés) que, a su vez, recibió información de la Google, la cual detectó el almacenamiento de los videos en cuentas vinculadas a Gómez Fernández.

Cae sujeto sospechoso de producir pornografía infantil

El NCMEC opera bajo la autoridad del Congreso de los Estados Unidos, cuya legislación exige que todo proveedor de Internet se registre en el sistema CyberTipline y denuncie al NCMEC los casos de tráfico de material de abuso sexual infantil que descubran en sus servicios y plataformas.

Al parecer, los primeros hechos ocurrieron en el 2018, cuando el hijo de Gómez tenía siete años. El sospechoso habría cometido las agresiones sexuales y, al mismo tiempo, produjo y almacenó el material pornográfico.

Luego, en el año 2022, habría utilizado servicios de gestión de archivos en la nube para almacenar al menos cinco videos con contenido de abuso sexual infantil en perjuicio de otra víctima.

La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA) detuvo al hombre por los presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de su hijo menor de edad.

También, se le investiga por los presuntos ilícitos de producción, difusión y tenencia de material de abuso sexual infantil o pornografía infantil, dentro de la causa 22-022054-0042-PE.

Durante el allanamiento, realizada en conjunto con la Sección de Cibercrimen del OIJ, se decomisaron teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que estarían vinculados con la comisión de las conductas delictivas.

Ahora la Factra tomará la declaración indagatoria al imputado y, posteriormente, hará la solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Cartago.