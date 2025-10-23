Gatilleros asesinan a hombre que intentó huir por parte trasera de gasolinera

Hombre es asesinado a balazos en estación de servicio en Limón. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación

La Cruz Roja Costarricense informó de que un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en una gasolinera en Moín de Limón.

Según el reporte recibido a las 4:45 p.m., la víctima recibió al menos dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la espalda.

De acuerdo con información preliminar, el hombre intentó huir de sus agresores por la parte trasera de la estación de servicio, pero fue alcanzado por los disparos. Testigos indicaron que dos sujetos con armas llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

La Cruz Roja desplazó una unidad básica al sitio, donde se confirmó el fallecimiento del hombre. El caso quedó ahora en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).