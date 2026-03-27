Fyffes se pronuncia tras asesinato de ingeniero tico en Belice: esto hará la empresa

La empresa Fyffes se pronunció tras el asesinato del ingeniero costarricense Rolando Vindas Céspedes, de 51 años, en Belice, y detalló las acciones que está tomando tanto con la familia como a nivel interno.

El hecho, que ha generado conmoción en Puriscal, ocurrió la mañana del 26 de marzo en una vivienda en Maya Beach, donde el profesional fue atacado con arma blanca por parte de un vecino.

Aunque fue trasladado a un centro médico, fue declarado fallecido a las 9:43 a. m. según confirmaron medios beliceños. Por el caso, un hombre de 47 años, vecino de Vindas, fue detenido mientras las autoridades locales investigan las causas del ataque.

Vindas era ingeniero forestal y se desempeñaba como gerente de calidad de Fyffes Banana Farm en ese país, donde residía desde hace dos años. Además, estaba casado y era padre de tres hijas.

Tras lo ocurrido, Pierre Terranova, coordinador de asuntos corporativos de la compañía, relató a La Nación que la noticia tomó por sorpresa a la organización.

“Este es un momento muy doloroso donde nosotros expresamos nuestras más sinceras condolencias y la simpatía a los familiares, a los amigos y también obviamente al equipo que trabajaba con él allá en Belice”, expresó.

El vocero explicó que, desde que se conoció el hecho, la empresa ha mantenido comunicación constante con la familia del ingeniero, cuya esposa y otro familiar ya se trasladaron a Belice para los trámites correspondientes.

“En este momento nosotros estamos completamente enfocados en dar todo el apoyo necesario a su familia, acompañándolos de manera cercana en todo este proceso”, agregó.

Según detalló, personal de Fyffes se encuentra acompañándolos directamente, mientras un equipo local coordina procesos como la autopsia y el traslado del cuerpo.

Además, confirmó que la empresa asumirá los costos de repatriación y otros gastos asociados, con el fin de garantizar que el ingeniero pueda recibir su sepultura en Costa Rica junto a sus seres queridos.

“Nosotros como empresa nos vamos a hacer responsables de todos esos gastos para asegurar que el cuerpo esté aquí con la familia y que se le pueda dar la despedida correspondiente como se debe”, indicó Pierre.

En paralelo, la compañía anunció que su departamento de seguridad inició una revisión de sus operaciones en Belice, con el objetivo de reforzar las medidas de protección para sus colaboradores.

“Estamos completamente enfocados en brindar el apoyo necesario a la familia en este proceso tan delicado”, concluyó Pierre.

Fyffes es una empresa dedicada principalmente a la producción, exportación y comercialización de frutas, conocida principalmente por banano, piña y melón. Tiene sedes en países de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones del mundo.