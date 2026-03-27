Sucesos

Fyffes se pronuncia tras asesinato de ingeniero tico en Belice: esto hará la empresa

Compañía detalla acciones con la familia y ajustes en seguridad tras violenta muerte de su gerente de calidad en Belice.

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Por Yucsiany Salazar
Rolando Vindas Céspedes, ingeniero costarricense de 51 años, fue asesinado en Belice.
Rolando Vindas Céspedes, ingeniero costarricense de 51 años, fue asesinado en Belice. (Redes sociales/Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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