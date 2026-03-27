Fiscalía de Estados Unidos pide trasladar sede del juicio contra Celso Gamboa

La Fiscalía de Estados Unidos pidió que el juicio contra el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez no se realice en el distrito de Tyler, en Texas, sino en Sherman o Plano, en ese mismo estado.

La solicitud fue formulada por el fiscal Jay R. Combs ante el Tribunal del Distrito Este de Texas.

Para sustentar esta solicitud, Combs argumentó:

La incomodidad que causaría a las partes, incluido el acusado.

La incomodidad que causaría a muchos de los testigos del gobierno.

La necesidad de una administración pronta de la justicia.

Según el documento, la defensa de Gamboa no se opone a esa petición.

"Muchos de los testigos de las fuerzas del orden que trabajaron en este caso residen y laboran en el área de Dallas–Fort Worth. Además, las partes y su personal de apoyo residen y trabajan en el norte de Texas. Si el juicio se celebrara en Tyler, los testigos policiales tendrían que viajar durante muchas horas y obtener alojamiento durante toda la duración del juicio", dice el documento público.

Mapa oficial del Distrito Este de Texas. Sherman y Plano son oficinas dentro de la división de Sherman. (Departamento de Justicia de EE. UU./Departamento de Justicia de EE. UU./La Nación)

En la solicitud se añade que tanto el gobierno como la defensa “estarían obligados a organizar viajes y alojamiento para todo el personal asignado para asistir al juicio, quienes también se verían desplazados, generando costos sustanciales”.

El exmagistrado fue extraditado a Estados Unidos, junto Edwin López, alias Pecho de Rata, para ser procesado por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

En 2025, la Asamblea Legislativa modificó la Constitución Política para autorizar la extradición de nacionales, únicamente por delitos de tráfico de drogas y terrorismo.