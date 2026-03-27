Sucesos

Fiscalía de Estados Unidos pide trasladar sede del juicio contra Celso Gamboa

La petición fue formulada al Tribunal del Distrito Este de Texas

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Por Sebastián Sánchez
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico.
EE. UU. procesa al exmagistrado Celso Gamboa por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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