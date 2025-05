Femicida pasará 21 años en la cárcel tras aceptar cargos

La Fiscalía Adjunta de Género logró que un hombre de apellidos Cascante Ocampo fuera condenado a 21 años de prisión por matar, en noviembre del 2024, a su compañera sentimental Katherine Garro Sibaja, de 37 años y madre de dos hijos.

La pena fue impuesta este domingo 26 de mayo, por los delitos de femicidio e incumplimiento de medida de protección, luego de que el imputado reconociera los hechos y se acogiera a un procedimiento especial abreviado.

Esa figura judicial le permitió recibir la sentencia sin necesidad de ir a juicio, y se aplicó el mismo día que la Fiscalía solicitó iniciar el debate oral y público ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

Múltiples heridas de arma blanca

Los hechos se remontan a noviembre del 2024, cuando el cuerpo sin vida de Katherine Garro fue hallado en un sillón dentro del apartamento que alquilaba en Alemanias Unidas de Purral, en Goicoechea. De acuerdo con el informe oficial, ella falleció tras recibir múltiples heridas de arma blanca, especialmente en el pecho.

El día del crimen el hombre se presentó a la delegación policial del distrito Hospital, en San José, donde confesó que estuvo con su pareja sentimental en un apartamento. Afirmó que consumió drogas y que agredió a la mujer al sujetarla del cuello y propinarle múltiples puñaladas en el pecho.

Antecedentes ignorados

Según relató Olga Sibaja, tía de la víctima, el crimen pudo haberse evitado. La mujer afirmó que Cascante Ocampo ya había intentado asesinar a Katherine meses antes del femicidio, hecho por el cual fue detenido y pasó ocho meses en prisión preventiva.

Pocos días después de recuperar su libertad, Cascante volvió a atacarla, esta vez de forma mortal. Tras cometer el crimen, según su propio testimonio, el hombre vendió varias pertenencias del apartamento para comprar drogas.

El asesino de Katherine Garro confesó el crimen a la Policía el mismo día de los hechos, en noviembre del 2024.

Según Sibaja, Cascante y su sobrina llevaban dos años de relación. El noviazgo comenzó cuando Katherine compró una casa en Ipís de Goicoechea, donde vivía con sus dos hijos menores. Ahí conoció al hombre, quien, según la tía, no trabajaba ni estudiaba y se dedicaba únicamente al consumo de drogas.

“Yo la aconsejaba”, comentó la señora, quien aseguró que, pese a sus recomendaciones, Katherine continuaba en contacto con el joven. Tiempo después, la mujer decidió alquilar la casa de Ipís y mudarse con sus hijos a Alemanias Unidas.

La tía relató que se enteró del femicidio de su sobrina cuando una amiga la llamó para preguntarle si la mujer que vio en las noticias era Katherine.

“Mi hermana (mamá de Katherine) no sabe nada aún. Ella tiene una enfermedad terminal y no queremos que se preocupe”, agregó. “Casi me muero al enterarme, estoy muy mal”, añadió en aquella oportunidad.