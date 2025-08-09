Sucesos

Femicida de educadora Nancy Murillo se declara culpable y recibe larga condena

La directora de la Escuela de Fila San Rafael fue hallada sin vida el 14 de julio de 2024 dentro de su vivienda

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

Ya pasó un poco más de un año desde que el cuerpo de Nancy Murillo Corrales, educadora de 45 años, fue hallado sin vida dentro de su casa, en el cantón fronterizo de Coto Brus.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nancy MurilloFemicidioCondena
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.