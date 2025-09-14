Familias de centros educativos de Costa Rica piden el cese del fuego en Gaza

Un total de 225 familias de centros educativos de Costa Rica denunciaron, mediante una carta, el genocidio de la población en Gaza y exigieron un “alto al fuego inmediato y el cese de la ocupación israelí en Palestina”. El movimiento nación en el Liceo Franco Costarricense.

La carta fue divulgada por las familias a la luz del Día de la Independencia en Costa Rica.

“Como colectivo de padres y madres de familia de diferentes escuelas costarricenses, levantamos nuestra voz para repudiar el genocidio en Palestina (...) En setiembre, mes en que celebramos con orgullo la independencia de nuestro hermoso país, sentimos aún más fuerte la obligación moral de alzar la voz”, dice la misiva.

Las familias explicaron que la iniciativa surgió de “la indignación” personal de una madre de familia del Liceo Franco Costarricense, quien se movilizó para recaudar las firmas el pasado 7 de setiembre y emitir un mensaje.

“Hay familias de la Humboldt, del Colegio Internacional Canadiense, del Europeo, de la Escuela Nueva Laboratorio, del Castella”, detalló el grupo de madres y padres ante consultas de este medio, quienes agregaron que los mueve la misión de “defender la verdad y no permanecer indiferentes”.

“Como ciudadanía y habitantes de un país que abolió su ejército y forjó su identidad sobre los valores de la paz, rogamos coherencia con nuestros principios patrios. Que la independencia que celebramos no sea únicamente una conmemoración, sino un compromiso permanente con la defensa de la dignidad humana, aquí y en cualquier lugar del mundo”, se lee en la carta.

28 niños asesinados a diario

Los familiares citan que, en promedio, 28 niños mueren a diario en Gaza, según reportó el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), organización que en abril contabilizó más de 15.000 niños y niñas muertos y al menos 34.000 han heridos. Cerca de un millón de niños, detalla la entidad, han tenido que desplazarse y se han visto privados de su derecho a obtener servicios básicos.

“Diversas organizaciones internacionales han evidenciado las consecuencias del bloqueo ilegal de la ayuda humanitaria, que han revelado la faceta más cruel de este genocidio. La población de Gaza está siendo sometida a una hambruna provocada deliberadamente”, manifiestan los padres.

“Informes y testimonios documentan escenas desgarradoras: asesinatos en los puntos de distribución de alimentos, francotiradores que apuntan a los más pequeños, disparos dirigidos al cráneo o al corazón de niños en indefensión”, dicen.

“Costa Rica nos bendijo con la paz, con la libertad y con el privilegio de ver a nuestros hijos e hijas crecer en un país democrático. Por eso, extendemos un abrazo solidario a todas las familias palestinas y a esa niñez huérfana que ha quedado en el desamparo. Que sepan que desde esta tierra de paz reciben nuestro cariño y nuestro apoyo”, agrega el texto.