Sucesos

Familiar encuentra a adulto mayor fallecido en su casa en La Fortuna

Cuerpo de hombre de 76 años fue hallado en su patio

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
El cuerpo fue encontrado la noche del miércoles. Imagen con fines ilustrativos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.