Familiar encuentra a adulto mayor fallecido en su casa en La Fortuna

Un hombre de apellido Salazar, de 76 años, fue hallado sin vida la noche de este miércoles en el patio de su vivienda, en la comunidad de Agua Azul, en La Fortuna de San Carlos.

El cuerpo fue encontrado por un familiar, quien ingresó a la propiedad alrededor de las 7 p. m. y descubrió el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades fueron alertadas de inmediato y el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que investiga las circunstancias del fallecimiento.

No se detalló si el cuerpo tenía signos de violencia.

