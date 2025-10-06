Sucesos

Familia fallecida por alud en San Ramón será velada en la comunidad y trasladada a Nicaragua

Alud arrasó con el dormitorio en el que descansaban Karla Romero, su esposo Eddy Miranda y la hija de ambos, Edith

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Muertos en Terraplén San Ramón
El alud que cayó la noche del sábado sepultó parcialmente la casa en la que vivía la familia de agricultores nicaragüenses. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
aludSan Ramón
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.