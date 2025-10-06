Familia fallecida por alud en San Ramón será velada en la comunidad y trasladada a Nicaragua

El alud que cayó la noche del sábado sepultó parcialmente la casa en la que vivía la familia de agricultores nicaragüenses. Foto Alonso Tenorio

Los funcionarios de la Escuela La Palma en San Miguel de Piedades Sur en San Ramón, donde estudiaba la niña Edith Miranda Romero, organiza un acto de despedida para la menor de 9 años y sus padres, quienes fallecieron tras un alud que cayó sobre la casa donde vivían.

En el hecho, ocurrido la noche del sábado en Calle Matamoros, también fallecieron Karla Romero, 36 años y su esposo Eddy Miranda Hurtado, de 40.

Este lunes en el centro educativo, en colaboración con la municipalidad, aún se recibían donativos para completar las honras fúnebres de la familia, oriunda de Juigalpa de Chontales, Nicaragua.

LEA MÁS: Familiares relatan la tragedia del terraplén que acabó con tres vidas en San Ramón: ‘Él estaba vivo, pero no tenía fuerza para hablar’

Los restos de los fallecidos se espera que sean llevados hasta San Ramón durante la tarde del lunes, en la iglesia de Piedades Sur se celebrará una misa para luego llevarlos a su tierra natal.

“Esto ha sido un golpe muy fuerte para la comunidad en general, porque es una familia muy querida, además de muy escasos recursos que vinieron buscando un futuro mejor y encontraron de la muerte en este lugar lejos de su tierra”, lamentó Marielos Mora García, directora de la Escuela la Palma.

Al momento en que cayó el alud sobre la vivienda estaban tres personas más; Maritza Romero hermana de la fallecida, Guillermo Villalobos amigo de don Eddy y Marielys Miranda Romero, de 19 años, hija del matrimonio y hermana mayor de la menor fallecida.

Niña fallecida en San Ramón era alumna ejemplar

Una niña de 9 años y sus padres fallecieron dentro de una vivienda luego de que una ladera colapsara sobre la habitación. (Alonso Tenorio/La Nación)