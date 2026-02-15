Explosión de cilindro de gas en toldo deja tres personas heridas en Puntarenas

Bomberos atendieron una emergencia por la explosión de un cilindro portátil de gas en Puntarenas, incidente que dejó varias personas adultas lesionadas y obligó al despliegue de unidades de emergencia en la zona (imagen ilustrativa).

Una explosión de un cilindro portátil de gas dejó tres personas adultas lesionadas la tarde de este domingo, en El Carmen de Puntarenas, frente al Hotel Alamar, informó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente ocurrió en un toldo, cuando el cilindro explotó y provocó lesiones en brazos y piernas a varias personas.

Unidades de la Estación de Puntarenas se desplazaron al sitio y se mantienen en la escena atendiendo la emergencia.

Por el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las heridas ni si fue necesaria la remisión hospitalaria.

Las autoridades continúan con la valoración del lugar para determinar las causas del suceso y descartar riesgos adicionales.