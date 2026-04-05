Estos cantones registraron las temperaturas más bajas de Costa Rica durante la madrugada: el mínimo llegó a 4,3 °C

Cerro de la Muerte lideró las temperaturas más bajas, mientras el Pacífico Norte registró los valores más altos.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó que el Cerro de la Muerte registró la temperatura mínima más baja del país este domingo 5 de abril de 2026, con 4,3 °C, según datos preliminares de estaciones meteorológicas.

El informe detalla que las temperaturas más bajas se concentraron en zonas altas y montañosas, donde también destacan el volcán Turrialba con 5,6 °C y el volcán Poás con 9,7 °C. Estas condiciones responden a la altitud y a la menor retención de calor durante la noche.

En el Valle Central, varias estaciones reportaron valores entre 11,7 °C y 17,8 °C, como Rancho Redondo (11,7 °C), Cartago (15,3 °C) y Barrio Aranjuez (17,8 °C).

Por su parte, las regiones del Pacífico Norte y Caribe Norte presentaron temperaturas mínimas más elevadas, con registros superiores a los 20 °C en la mayoría de estaciones. Entre los puntos más cálidos figuran Cipanci, Cañas, con 27 °C, y Hacienda Mojica, Bagaces, con 26,6 °C.

El reporte también evidencia que zonas costeras y bajas, como Puntarenas (25,3 °C) y La Cruz (23,4 °C), mantienen noches más cálidas.

Temperaturas mínimas (IMN /IMN)

El IMN informó que este domingo se presentaron condiciones más estables en el país, debido a una disminución parcial de la humedad en la atmósfera. Este escenario favoreció cielos con poca nubosidad durante gran parte del día en la mayoría del territorio nacional.

No obstante, el calentamiento diurno y las brisas marinas generaron aumento de nubosidad en horas de la tarde, principalmente en zonas montañosas del Pacífico y el Valle Central. En estas regiones se previeron lluvias y aguaceros aislados con probabilidad moderada, mientras que en el resto del país la posibilidad de precipitaciones se mantuvo baja, aunque no se descartaron eventos puntuales en sectores altos del Caribe Sur.

El IMN también indicó que persistieron temperaturas cálidas y vientos débiles, lo que elevó la sensación térmica a lo largo del día en distintas regiones.