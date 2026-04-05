Sucesos

Estas son las zonas que registraron las temperaturas más altas de Costa Rica, según el IMN

Conozca cuáles puntos superaron los 35 °C y cómo se comportó el clima según el último informe del IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales

El Pacífico Norte registró las temperaturas más altas de Costa Rica el 5 de abril de 2026, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Varias estaciones superaron los 37 °C, con máximos cercanos a condiciones extremas de calor.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas iatemperaturas máximas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.