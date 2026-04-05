Estas son las zonas que registraron las temperaturas más altas de Costa Rica, según el IMN

El Pacífico Norte registró las temperaturas más altas de Costa Rica el 5 de abril de 2026, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Varias estaciones superaron los 37 °C, con máximos cercanos a condiciones extremas de calor.

Los registros ubican a Barco Quebrado como el punto más caliente, con una temperatura máxima de 37,7 °C, seguido por UCR Santa Cruz (37,6 °C) y Cipaní, Cañas (37,5 °C), todos en la provincia de Guanacaste.

El informe evidencia que la concentración de calor se mantuvo en el Pacífico Norte, donde más de 20 estaciones superaron los 35 °C. Localidades como San Mateo, Manga Rica (Liberia) y Finca La Ceiba también registraron valores superiores a 37 °C.

En contraste, el Valle Central mostró temperaturas más moderadas, con máximas cercanas a 30 °C en puntos como el Aeropuerto Juan Santamaría (30,8 °C) y Belén de Heredia (30,1 °C). Algunas zonas descendieron hasta los 22 °C en sectores altos como Cartago.

Las regiones del Caribe presentaron condiciones más frescas y variables, con temperaturas entre 23,5 °C y 30,4 °C. Mientras tanto, zonas montañosas como el Cerro de la Muerte registraron apenas 15,1 °C, la más baja del reporte.

Temperaturas máximas (IMN /IMN)

El IMN informó que este domingo se presentaron condiciones más estables en el país, debido a una disminución parcial de la humedad en la atmósfera. Este escenario favoreció cielos con poca nubosidad durante gran parte del día en la mayoría del territorio nacional.

No obstante, el calentamiento diurno y las brisas marinas generaron aumento de nubosidad en horas de la tarde, principalmente en zonas montañosas del Pacífico y el Valle Central. En estas regiones se previeron lluvias y aguaceros aislados con probabilidad moderada, mientras que en el resto del país la posibilidad de precipitaciones se mantuvo baja, aunque no se descartaron eventos puntuales en sectores altos del Caribe Sur.

El IMN también indicó que persistieron temperaturas cálidas y vientos débiles, lo que elevó la sensación térmica a lo largo del día en distintas regiones.