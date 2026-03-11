Esta es la principal hipótesis del OIJ sobre cuerpo de menor encontrado en cuneta de la General Cañas

El hallazgo del cuerpo ocurrió minutos antes de las 6:00 a. m. de este miércoles 11 de marzo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de un adolescente de 17 años, de nacionalidad hondureña, cuyo cuerpo fue hallado la mañana de este miércoles en una cuneta de la autopista General Cañas, en ruta 1.

Según los agentes de la delegación de Heredia, la hipótesis preliminar apunta a un homicidio culposo.

El cuerpo fue ubicado por conductores durante la mañana de este 11 de marzo en las cercanías del Conservatorio de Castella. Tras la alerta, la Policía Judicial se hizo presente en el sitio para la revisión de la escena y realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la Morgue Judicial, donde la autopsia determinará las causas exactas del fallecimiento del menor.

Por el momento, las autoridades no han identificado sospechosos ni cuentan con detalles precisos sobre la dinámica de los hechos. Sin embargo, los agentes confirmaron que la víctima tenía un golpe en la cabeza.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

Las diligencias judiciales provocaron un severo colapso vial, ya que coincidieron con las horas de mayor flujo vehicular.

Presa en ruta 1

Usuarios y conductores reportaron filas kilométricas en la General Cañas y la Circunvalación, con tránsito prácticamente detenido durante varias horas. Tras concluir las labores de recolección de indicios, la Policía de Tránsito confirmó cerca del mediodía que el paso fue habilitado en ambos carriles.