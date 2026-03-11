Sucesos

Esta es la principal hipótesis del OIJ sobre cuerpo de menor encontrado en cuneta de la General Cañas

El OIJ investiga el hallazgo del cuerpo de un menor de 17 años cerca del Castella.

Por Yucsiany Salazar
El hallazgo del cuerpo ocurrió minutos antes de las 6:00 a. m. de este miércoles 11 de marzo.







