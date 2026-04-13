Sucesos

Encuentran bodega subterránea con plantas eléctricas, bombas y cianuro cerca de Conchudita

La Fuerza Pública decomisó plantas eléctricas, bombas y 150 kilos de cianuro en una bodega subterránea en Conchudita, San Carlos. Vea el video.

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Por Yucsiany Salazar
La Fuerza Pública ubicó un túnel subterráneo con material minero cerca de Conchudita.
La Fuerza Pública ubicó un túnel subterráneo con material minero cerca de Conchudita. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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