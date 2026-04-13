Encuentran bodega subterránea con plantas eléctricas, bombas y cianuro cerca de Conchudita

La Fuerza Pública ubicó un túnel subterráneo con material minero cerca de Conchudita.

Una bodega subterránea con plantas eléctricas, bombas sumergibles e insumos para la minería fue el hallazgo de la Fuerza Pública tras un operativo en las cercanías de cerro Conchudita, en San Carlos.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), a diferencia de otras intervenciones, en esta ocasión no fue necesario el uso de equipo especial, como detectores de metales, para ubicar el sitio.

En imágenes compartidas por las autoridades, se observa el punto exacto donde permanecían enterrados los materiales.

Decomisan bodega subterránea con plantas eléctricas, bombas y cianuro cerca de Conchudita

En total, la policía incautó en el depósito subterráneo:

Ocho plantas eléctricas .

. Seis bombas sumergibles para agua.

para agua. 13 pichingas para combustible.

para combustible. Un rollo de manguera de aproximadamente 20 metros .

. 30 sacos de cal .

. Alrededor de 150 kilos de cianuro (distribuidos en sacos y bolsas plásticas).

(distribuidos en sacos y bolsas plásticas). 12 piletas utilizadas para el procesamiento de material minero.

“Esta búsqueda de bodegas subterráneas de suministros forma parte de las nuevas estrategias utilizadas por la Fuerza Pública contra la minería ilegal en la frontera norte”, indicó MSP.

De acuerdo con el reporte oficial, el valor de estos suministros podría ascender a varios millones de colones. No se reportaron personas detenidas.

La Fuerza Pública ubicó un túnel subterráneo con material minero cerca de Conchudita. (MSP/MSP)

El cerro Conchudita, en la frontera con Nicaragua, es desde julio del 2025 escenario de una de las operaciones de minería ilegal más destructivas que ha enfrentado Costa Rica.

La Nación constató, en una visita hecha en marzo, la construcción túneles artesanales de hasta 40 metros de profundidad, vegetación arrasada, tala indiscriminada y piletas de cianuración construidas con palos, lonas y tubería de PVC, sin ninguna medida de seguridad, en la margen del río San Juan.