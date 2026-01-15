Sucesos

Empuje frío traerá lluvias aisladas y vientos de hasta 90 km/h este viernes en Costa Rica

Vientos intensos y lluvias en el Caribe y la zona norte contrastarán con cielos despejados en el Pacífico, según el pronóstico del IMN para este viernes

Por Silvia Ureña Corrales
Neblina, viento y frío sobre Cartago
Vientos fuertes y cielos nublados afectarán al Caribe y zona norte este viernes, mientras el Pacífico se mantendrá mayormente despejado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

