Empuje frío traerá lluvias aisladas y vientos de hasta 90 km/h este viernes en Costa Rica

Vientos fuertes y cielos nublados afectarán al Caribe y zona norte este viernes, mientras el Pacífico se mantendrá mayormente despejado.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 16 de enero el país estará bajo la influencia del empuje frío N.° 10, el cual afectará las condiciones del tiempo en varias regiones.

La entidad advirtió que las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de hasta 70 km/h en las montañas del Valle Central y hasta 90 km/h en las cordilleras de Guanacaste y Talamanca, con posibilidad de ráfagas superiores en puntos específicos.

Durante el día, la cobertura nubosa aumentará en el Caribe y la zona norte, debido al constante arrastre de nubes desde el mar Caribe impulsado por los vientos. Esta situación favorecerá lluvias ligeras, principalmente en horas de la noche, y parte de esa nubosidad se desplazará al Valle Central.

En contraste, las regiones del Pacífico mantendrán condiciones de cielo con poca o parcial nubosidad durante toda la jornada.

Valle Central

El cielo permanecerá parcialmente nublado con ráfagas de viento durante todo el día. En San José, la temperatura mínima será de 15,9 °C y la máxima de 24,4 °C.

Pacífico Norte

Se prevé un ambiente mayormente soleado con vientos alisios moderados y poca nubosidad. Liberia registrará una temperatura mínima de 21,1 °C y una máxima de 33,7 °C.

Pacífico Central

Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo despejado, con condiciones ventosas en zonas montañosas. En la tarde se presentará nubosidad parcial. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre los 20,2 °C y los 30,2 °C.

Pacífico Sur

La región presentará cielos mayormente despejados con nubosidad parcial por la tarde y viento en sectores montañosos. En Golfito, la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 30 °C.

Caribe Norte

Desde la madrugada se mantendrá cielo nublado con lluvias aisladas. Estas condiciones persistirán durante la tarde y noche. En Guápiles se anticipa una mínima de 20,5 °C y una máxima de 26,7 °C.

Caribe Sur

Se esperan lluvias dispersas y condiciones ventosas en sectores montañosos durante el día. Limón presentará temperaturas entre los 21,3 °C y los 27,3 °C.

Zona norte

La jornada estará marcada por nubosidad abundante y lluvias débiles, en especial en la tarde y noche. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18,8 °C y una máxima de 25,3 °C.

El IMN reiteró que los vientos fuertes seguirán siendo el fenómeno principal, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas montañosas. Además, las lluvias se concentrarán en el Caribe y la zona norte, mientras que el resto del país experimentará condiciones más secas y cielos poco nublados.

