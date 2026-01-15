Empuje frío traerá lluvias aisladas y vientos de hasta 90 km/h este viernes en Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 16 de enero el país estará bajo la influencia del empuje frío N.° 10, el cual afectará las condiciones del tiempo en varias regiones.
La entidad advirtió que las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de hasta 70 km/h en las montañas del Valle Central y hasta 90 km/h en las cordilleras de Guanacaste y Talamanca, con posibilidad de ráfagas superiores en puntos específicos.
Durante el día, la cobertura nubosa aumentará en el Caribe y la zona norte, debido al constante arrastre de nubes desde el mar Caribe impulsado por los vientos. Esta situación favorecerá lluvias ligeras, principalmente en horas de la noche, y parte de esa nubosidad se desplazará al Valle Central.
En contraste, las regiones del Pacífico mantendrán condiciones de cielo con poca o parcial nubosidad durante toda la jornada.
Valle Central
El cielo permanecerá parcialmente nublado con ráfagas de viento durante todo el día. En San José, la temperatura mínima será de 15,9 °C y la máxima de 24,4 °C.
Pacífico Norte
Se prevé un ambiente mayormente soleado con vientos alisios moderados y poca nubosidad. Liberia registrará una temperatura mínima de 21,1 °C y una máxima de 33,7 °C.
Pacífico Central
Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo despejado, con condiciones ventosas en zonas montañosas. En la tarde se presentará nubosidad parcial. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre los 20,2 °C y los 30,2 °C.
Pacífico Sur
La región presentará cielos mayormente despejados con nubosidad parcial por la tarde y viento en sectores montañosos. En Golfito, la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 30 °C.
Caribe Norte
Desde la madrugada se mantendrá cielo nublado con lluvias aisladas. Estas condiciones persistirán durante la tarde y noche. En Guápiles se anticipa una mínima de 20,5 °C y una máxima de 26,7 °C.
Caribe Sur
Se esperan lluvias dispersas y condiciones ventosas en sectores montañosos durante el día. Limón presentará temperaturas entre los 21,3 °C y los 27,3 °C.
Zona norte
La jornada estará marcada por nubosidad abundante y lluvias débiles, en especial en la tarde y noche. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18,8 °C y una máxima de 25,3 °C.
El IMN reiteró que los vientos fuertes seguirán siendo el fenómeno principal, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas montañosas. Además, las lluvias se concentrarán en el Caribe y la zona norte, mientras que el resto del país experimentará condiciones más secas y cielos poco nublados.
Efemérides
- Salida del sol: 5:57 a. m.
- Puesta del sol: 5:35 p. m.
- Salida de la luna: 4:11 a. m.
- Puesta de la luna: 3:52 p. m.
- Fase lunar: Hacia luna nueva