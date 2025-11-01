Empuje frío provocará lluvias y viento en varias regiones de Costa Rica este domingo

Lluvias por empuje frío afectarán el Caribe y zona norte. Posibilidad de tormentas en el Pacífico sur.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que la influencia del empuje frío N.° 1 persistirá este domingo 2 de noviembre sobre Costa Rica. Este fenómeno generará nubosidad abundante, lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte, además de vientos moderados en las cordilleras del país.

Durante la madrugada y la mañana, las lluvias se concentrarán principalmente en las regiones del Caribe y la zona norte. En contraste, la vertiente del Pacífico mantendrá cielos parcialmente nublados hasta el mediodía.

Por la tarde, la humedad aumentará y favorecerá aguaceros aislados con tormenta en el Pacífico central y sur. En Guanacaste, se mantendrá un ambiente parcialmente nublado, con algunas ráfagas ocasionales.

En el Valle Central, se esperan cielos nublados durante la tarde con lloviznas y lluvias ocasionales. En San José, la temperatura mínima será de 17,5 °C y la máxima de 24 °C. En Cartago, se anticipa un ambiente más fresco, con valores entre los 16 °C y los 22 °C.

El Pacífico norte presentará condiciones mayormente estables, con nubosidad parcial y pocas lluvias. Puntarenas alcanzará una máxima de 32,0 °C y una mínima de 21,5 °C.

En el Pacífico central, la tarde traerá lluvias con tormentas. En Quepos, la temperatura oscilará entre los 23 °C y los 32 °C.

La región del Pacífico sur mantendrá condiciones similares, con cielos nublados y precipitaciones en las primeras horas de la noche. En Golfito, se registrarán temperaturas entre los 21 °C y los 32 °C.

El Caribe norte permanecerá nublado durante toda la jornada, con lluvias intermitentes desde la madrugada. En Guápiles, se prevén temperaturas entre los 21,5 °C y los 29 °C.

En el Caribe sur, los chubascos afectarán principalmente las montañas, mientras que la costa se mantendrá estable. En Limón, el termómetro marcará entre 21,3 °C y 30,5 °C.

La zona norte experimentará lluvias ocasionales desde la mañana hasta la noche. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 23,9 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:27 a. m. y la puesta a las 05:12 p. m. La luna estará en tránsito hacia la fase de luna llena.