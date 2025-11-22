Empresarios que denuncian impago en lujoso proyecto hotelero han recurrido hasta a préstamos gota a gota

Pequeños empresarios denuncian seria afectación económica por el supuesto incumplimiento en el pago de facturas durante la construcción del hotel Waldorf en Carrillo, Guanacaste.

Varios pequeños empresarios viven dificultades económicas e incluso han recurrido a préstamos gota a gota tras su participación en el proyecto de construcción del lujoso hotel Waldorf Astoria Costa Rica – Punta Cacique, en Guanacaste.

Proveedores de la desarrolladora del proyecto aún esperan el pago de facturas vencidas por hasta $25 millones desde hace casi un año y por eso iniciaron un proceso concursal por lo adeudado, que corresponde a obras ejecutadas a solicitud de la empresa a cargo, Garnier&Garnier.

Sergio Bejarano y otro empresario, cuya identidad solicitó resguardar, aceptaron participar en este proyecto turístico de gran ambición para Guanacaste y el país.

Bejarano se encargó de diseñar e instalar todas las puertas del complejo hotelero, pero asegura que dejo de recibir el pago casi siete meses antes de completar su trabajo. Al no recibir los giros acordados, tuvo que endeudarse, topar sus tarjetas de crédito y aportar dinero personal para cumplir con sus obligaciones patronales.

“Ha sido una situación bien difícil, con el faltante de pagos hemos tenido que recurrir a préstamos, también lo que son tarjetas de crédito y ya las tenemos casi que saturadas para poder hacer frente a los gastos que conlleva esta situación, porque no nos resuelven los pagos pendientes” explicó el dueño del Taller Bejarano.

Sergio Bejarano es un pequeño empresario de Guanacaste quien denuncia sufrir una seria afectación económica por el supuesto incumplimiento en el pago de facturas durante la construcción del hotel Waldorf en Carrillo, Guanacaste. (Foto/Foto: cortesía)

El caso del otro empresario es aún más preocupante. Su compañía facilitó maquinaria pesada para las obras iniciales y asegura que lleva meses de espera sin respuesta, ni pago. Relató que esa situación lo llevó a buscar a prestamistas informales, conocidos como gota a gota, una práctica de alto riesgo financiero y personal que, en muchos casos, está vinculada con estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

“Es muy preocupante, se ha tenido que buscar otros medios privados para obtener capital y hacerle frente a grandes intereses, a sabiendas de que más bien está uno agrandando el problema”, reconoció el dueño de la maquinaria.

Ninguno de los afectados precisó el monto pendiente de pago por los servicios brindados, ni un estimado del endeudamiento que alcanzan a la fecha.

Un empresario dueño de maquinaria pesada, asegura que acudió a un prestamista informal para hacer frente a las deudas generadas por el presunto impago de facturas del proyecto hotelero. (Foto/Foto: cortesía)

La Nación publicó en octubre pasado que un grupo de acreedores y contratistas interpusieron un proceso concursal contra los inversionistas del hotel inaugurado en abril pasado en Guanacaste. La deuda a 150 proveedores y contratistas asciende a aproximadamente $25 millones, respaldada por cerca de 1.100 facturas debidamente emitidas, aceptadas y actualmente vencidas.

La empresa propietaria del inmueble, Cacique Hotel La Penca S.R.L., negó tener deudas con proveedores y señaló que la situación corresponde a una disputa contractual con la empresa contratista general del proyecto, que fue la responsable de contratar, administrar y pagar a los subcontratistas y proveedores.

El hotel está ubicado en Carrillo, Guanacaste, en un complejo turístico con una inversión estimada en $200 millones. El proyecto cuenta con 188 habitaciones y suites, una zona residencial integrada por 19 apartamentos y 17 casas de lujo. Durante la etapa de construcción, se generaron hasta 1.400 empleos en el pico de actividad.