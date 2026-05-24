Sucesos

Empresa vinculada al extraditable Chanchita pide terminar contrato con la CCSS tras inmovilización de 21 ambulancias

El extraditable y notario costarricense Carlos Manuel Solórzano, alias Chanchita, estaría vinculado al narcotráfico, de acuerdo con Estados Unidos

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Por Natalia Vargas
Carlos Manuel Solórzano Campos
Carlos Manuel Solórzano Campos se convirtió en el extraditable 18 desde que entró en vigor, en mayo de 2025, la reforma constitucional que permitió la entrega de costarricenses a terceros países. (Archivo/La Nación/Archivo/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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