Sucesos

Dos plantas eléctricas, bombas sumergibles y gran cantidad de insumos para la minería: vea lo decomisado en cerro Conchudita

Fuerza Pública desmantela campamento minero en la frontera norte

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Por Yucsiany Salazar
La Fuerza Pública desmanteló en Cerro Conchuditas una operación minera que utilizaba maquinaria industrial y químicos peligrosos.
La Fuerza Pública desmanteló en Cerro Conchudita una operación minera que utilizaba maquinaria industrial y químicos peligrosos. (MSP/MSP)







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Cerro ConchuditasDecomisoMinería ilegal
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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