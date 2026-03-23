Dos plantas eléctricas, bombas sumergibles y gran cantidad de insumos para la minería: vea lo decomisado en cerro Conchudita

La Fuerza Pública desmanteló en Cerro Conchudita una operación minera que utilizaba maquinaria industrial y químicos peligrosos.

Un campamento de minería ilegal fue desmantelado este domingo 22 de marzo en Cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, donde las autoridades decomisaron herramientas, químicos y miles de sacos con material minero.

En el sitio, oficiales de la Fuerza Pública ubicaron un campamento de “oreros” que contaba con equipo industrial y químicos para el procesamiento de metales.

Entre lo decomisado figuran dos plantas eléctricas, una bomba sumergible, dos extensiones eléctricas, siete cilindros de gas, siete palas, cinco barras metálicas, ocho sacos y otras herramientas empleadas para la extracción de oro.

Operativo en cerro Conchuditas

Además, los oficiales ubicaron 50 piletas artesanales y cerca de 2.000 sacos con sedimentos, de los cuales 1.700 ya estaban listos para ser filtrados.

En cuanto a sustancias tóxicas, el reporte detalla el hallazgo de:

100 kilos de cianuro y 500 kilos de cal.

y 500 kilos de cal. 120 litros de ácido muriático .

. 200 litros de gasolina, así como cuatro estañones plásticos vacíos y ocho pichingas vacías.

100 kilos de cianuro y 500 kilos de cal fueron decomisados. (MSP /MSP)

El campamento se encontraba oculto en las cercanías de los caños Mairena y Jardín, una zona de difícil acceso cuyo ingreso principal se realiza por Boca San Carlos.

Además de Crucitas, cerro Conchudita figura entre los puntos donde persiste la extracción ilegal de oro en la zona.

Esto se suma al hallazgo de una bodega subterránea con equipo para extraer oro mediante el uso de detectores de metales en la zona fronteriza con Nicaragua.