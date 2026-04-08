Sucesos

Dos menores sufren picadura de abejas en centro educativo de San José

Dos estudiantes del Liceo de Alajuelita fueron atendidos por la Cruz Roja tras sufrir picaduras de abejas.

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Por Yucsiany Salazar
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Los dos menores fueron atendidos por la Cruz Roja Costarricense en el centro educativo. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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