Dos menores sufren picadura de abejas en centro educativo de San José

Los dos menores fueron atendidos por la Cruz Roja Costarricense en el centro educativo. Imagen con fines ilustrativos.

Dos menores de edad fueron víctimas de picaduras de abejas en Liceo de Alajuelita, en San José, según confirmó la Cruz Roja Costarricense

De acuerdo con el reporte preliminar de la institución, el incidente ocurrió alrededor de las 8:48 a. m. de este miércoles 8 de abril.

Al llegar al colegio, los cruzrojistas valoraron a los estudiantes, quienes se encontraban en condición estable.

Tras la revisión en el sitio, se determinó que los jóvenes no requirieron traslado a un centro médico.

Por su parte, la dirección del centro educativo indicó que el enjambre se localizaba fuera de las instalaciones; sin embargo, los insectos atacaron a los menores cuando estos pasaban por las cercanías. El Cuerpo de Bomberos se desplazó al lugar para retirar el panal.