Sucesos

Diputado narra violento asalto dentro de la vivienda de sus hijos: ‘Los amarraron con mecates’

La organización criminal que habría asaltado a la familia del legislador fue desarticulada la mañana de este miércoles, durante siete allanamientos

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Por Natalia Vargas
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Alejandro Pachecho Castro es diputado por el Partido Unidad Social Cristiana. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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