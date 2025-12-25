Dictan medidas cautelares a tres sospechosos de robo de combustible en Limón

El OIJ allanó varias propiedades en Limón como parte de una investigación por robo de combustible.

El Juzgado Penal de Limón dictó medidas cautelares contra tres de los seis sospechosos de robo de combustible detenidos en un operativo realizado el martes 23 de diciembre en Río Blanco de Limón.

A los tres sospechosos les ordenaron mantener un domicilio fijo, firmar cada 15 días en la Fiscalía de Limón, no cometer nuevos delitos relacionados al robo de combustible, así como no ingresar a la comunidad de Búfalo ni tener comunicaciones entre sí.

Las medidas cautelares rigen por 12 meses, hasta el 24 de diciembre del próximo año. A ninguno de los sujetos se les aplicó prisión preventiva. El Juzgado Penal de Limón resolvió las medidas ayer pasadas las 5:00 p. m.

Se presume que el grupo delictivo sustrajo miles de litros de combustible del Estado durante el último mes, tras instalar una manguera de un kilómetro de longitud que conectaba el poliducto con una vivienda ubicada en la comunidad de Búfalo, en Limón.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón realizaron el martes tres allanamientos en estructuras situadas en una zona montañosa, entre ellas una casa y dos bodegas. En el operativo fueron detenidos seis sospechosos y se decomisaron aproximadamente 3.500 litros de combustible.

La investigación se inició en noviembre anterior, cuando se detectó la manguera que conectaba el poliducto con las estructuras intervenidas. A partir de ello, los agentes judiciales desarrollaron labores de investigación que permitieron identificar a los presuntos responsables de la conexión ilegal.