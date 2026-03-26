Sucesos

Detienen en San José a hombre buscado en Nicaragua por abuso sexual contra menor

El sujeto, de apellidos Pavón Pérez, intentó engañar a los oficiales con un nombre falso.

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Por Yucsiany Salazar
Oficiales de Migración detuvieron en San José a un ciudadano nicaragüense requerido por autoridades de su país y en condición migratoria irregular.
Oficiales de Migración detuvieron en San José a un ciudadano nicaragüense requerido por autoridades de su país y en condición migratoria irregular. ( Migración/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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