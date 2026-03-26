Detienen en San José a hombre buscado en Nicaragua por abuso sexual contra menor

Oficiales de Migración detuvieron en San José a un ciudadano nicaragüense requerido por autoridades de su país y en condición migratoria irregular.

Un hombre de nacionalidad nicaragüense, de apellidos Pavón Pérez, fue detenido este jueves por la Policía Profesional de Migración (PPM), en un operativo conjunto con la Policía Municipal de San José.

El sujeto es señalado como sospechoso del delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad en Nicaragua, país donde mantiene una orden de detención vigente.

Según informaron las autoridades, el extranjero se encontraba en condición migratoria irregular tras haber ingresado a Costa Rica por un paso no habilitado en Las Tablillas, Los Chiles.

Durante la intervención, el hombre intentó evadir a la justicia identificándose con un nombre falso. Sin embargo, tras las verificaciones dactilares y documentales, se confirmó su verdadera identidad.

Agentes de la Gestión de Operaciones de la PPM procedieron con su traslado al Centro de Aprehensión Región Central (CARC). Allí permanecerá bajo custodia a la espera de los trámites legales para su entrega a las autoridades nicaragüenses.