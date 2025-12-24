Detienen en el aeropuerto a ciudadano ruso requerido por Estados Unidos

El hombre de 63 años intentó ingresar a Costa Rica, procedente de México. Foto: Prensa OIJ

Un ciudadano ruso de apellido Larguine, de 63 años, procedente de México, fue detenido, la tarde del martes, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol en San José.

La aprehensión se llevó a cabo alrededor de la 1:00 p. m. en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía Profesional de Migración.

Larguine es requerido por las autoridades de Estados Unidos por el presunto delito de conspiración para exportar mercancías de forma ilegal.

La captura fue homologada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José y Larguine queda a la espera de que se concrete su traslado para enfrentar a la justicia estadounidense.