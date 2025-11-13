Detienen a hombre que habría amenazado y dañado vivienda de adulto mayor en Mercedes Sur

Un hombre de 28 años, identificado con el apellido Garita, fue detenido la mañana de este jueves por, aparentemente, amenazar y causar daños en la vivienda de un vecino de 63 años, en Mercedes Sur de Heredia.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de dicha provincia detuvieron al sospechoso en vía pública, en San José de la Montaña, en Barva de Heredia.

El hombre, de apellido Garita, fue detenido por los presuntos delitos de amenazas y daños. (OIJ/Cortesía)

Los hechos por los que se le investiga ocurrieron el 3 de noviembre, cuando Garita, en apariencia, circulaba a alta velocidad por Mercedes Sur. El vecino, identificado con los apellidos Calderón Delgado, le habría reclamado el exceso de velocidad. En ese momento, el joven habría retrocedido y descendido del vehículo.

Una cámara de seguridad captó el momento en que Garita baja de su auto junto con un perro de raza grande, discute con el vecino y luego vuelve a abordar el vehículo, con el que, al parecer, impactó el portón de la vivienda y una bicicleta que estaba estacionada.

Agentes de la Policía Judicial decomisaron el auto y el sospechoso fue llevado al Ministerio Público por los presuntos delitos de amenazas y daños.