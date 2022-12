Viejito aparece en escombros de casa quemada en Buenos Aires de Puntarenas

Un adulto mayor, de unos 80 años, fue localizado entre los escombros de una vivienda de 30 metros cuadrados que fue consumida por las llamas este lunes 12 de diciembre, en Valle Feliz de Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país.

Según el reporte de Bomberos, el incidente fue reportado por la Central de Comunicaciones a las 9:28 a. m. En ruta al sitio, las unidades 103 y M91 identificaron que no había acceso directo hasta la propiedad, por lo que los responsables tuvieron que lanzar un tendido de mangueras de 1,5 kilómetros, aproximadamente.

Al terminar de apagar el fuego, los bomberos encontraron el cuerpo quemado de un hombre. Según los vecinos, podría ser el adulto mayor que habitaba la casita, detalló el apagafuegos Pablo Alpízar, de la estación de Buenos Aires. Ahora serán las pericias forenses las que determinen si el señor falleció a causa del fuego o por otra razón.

En los que llevamos del 2022, Bomberos contabiliza cuatro personas fallecidas en escenas por incendio, ocurridas en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas. No obstante, al menos el caso de este lunes y otro más en Cartago no se incluyen en la estadística porque siguen en investigación.

El 6 de noviembre pasado, otro siniestro consumió una vivienda de 150 metros cuadrados de construcción en El Guarco de Cartago, muy cerca de la escuela del distrito de Tobosi. Una vez que aplacaron el fuego, los bomberos hallaron dentro del lugar a un hombre fallecido de entre 50 y 55 años, sobre la cama de uno de los cuartos de la estructura. Este caso también debe ser analizado por el Organismo de Investigación Judicial, para determinar las causas de muerte.

En esta época, las autoridades hacen un llamado particular a no desatender extensiones luminosas para árboles de Navidad y portales, a no sobrecargar extensiones eléctricas y tomacorrientes y a no dejar candelas sin la vigilancia de un adulto.

Bomberos hallan hombre fallecido dentro de casa extinta por las llamas en Cartago