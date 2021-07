Río Tuis inundó comercios de La Suiza de Turriaba ‘en cuestión de segundos’

Cassandra Calvo Pereira, vecina de La Suiza de Turrialba, se levantó temprano este viernes porque había quedado en ir a la carnicería de su hermano.

A ambos les preocupaba la intensidad de las lluvias que cayeron desde el jueves; por eso, querían ir al negocio para verificar que todo estuviera en orden.

Una vez dentro del local, llamado Super Carnes La Suiza, Calvo escuchó un sonido que le hizo pensar que algo andaba mal. Al salir, confirmó sus temores: el río Tuis se estaba saliendo del cauce.

La mujer calcula que dos minutos más tarde, a las 7:35 a. m., ya el agua pasaba por la carnicería y, por ende, por el centro de La Suiza.

“Jamás pensamos que el río se iba a salir y que iba a pasar por el frente, por atrás y por todo lado. Fue cuestión de segundos y de salir rápido porque el agua se llevaba lo que encontraba”, aseguró.

Lo mismo ocurría, según relató, en los comercios vecinos.

En el caso de la carnicería, los congeladores se llenaron no solo de agua sino también de barro. “No sabemos si funcionan porque no los hemos podido prender; pero lo más seguro es que no sirvan”, lamentó.

Otro perjudicado: ‘Lo que importa es la vida’

Bernardo Herrera, por su parte, es otro de los comerciantes afectados por las inundaciones en La Suiza. Él tenía un bazar, pero, tras la crecida, aseguró que mucha de la mercadería se le dañó.

Herrera mencionó que, antes de que el río se desbordara, él salió de su casa hacia el negocio para recoger una computadora y una máquina de corte que había dejado.

“Prácticamente no se podía cruzar. La calle estaba inundada (...). El agua estaba como a un nivel de 40-50 centímetros”, detalló.

Luego, fue cuando se vino el agua con más fuerza y dañó lo que tenía para vender en su bazar.

Aún así, el comerciante se mostró optimista pues, si bien sufrió algunas pérdidas materiales, afirmó que “lo que importa es la vida; lo demás se recupera”.