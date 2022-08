Gerente de Cruz Roja cita acoso sexual, laboral y falta de valores en carta de renuncia

El gerente de la Cruz Roja Costarricense, José David Ruiz Piedra, renunció este 1.° de agosto de forma irrevocable a su puesto. Con apenas dos meses en la institución, el funcionario se marcha alegando “falta de valores como profesionalismo, ética y moral” y señala que ha recibido múltiples denuncias de acoso sexual y laboral.

En el documento, del cual La Nación tiene copia, Ruiz reclama que los miembros del Consejo Nacional de la Cruz Roja pretendían que él resolviera problemas que acarrea la entidad desde hace una década. “Me han imputado problemas que en años no han resuelto, donde en reiteradas ocasiones he dicho, ‘si no se trabaja como un equipo, no se pueden lograr resultados en favor de mejorar a la Cruz Roja Costarricense”.

Según alega, de esos dos meses, las últimas dos semanas han sido las más difíciles. “Donde he recibido múltiples llamadas, donde funcionarios se han quejado personalmente, exponiendo quejas muy delicadas, como acoso laboral, acoso sexual, mal manejo de fondos públicos, irregularidades con el uso de las unidades (vehículos de la Benemérita), donde se menciona que hay personal dentro de las cúpulas involucradas.

“Yo a ellos les di mi palabra de no exponerlos por la agresividad con la que son cuestionados, el “terrorismo psicológico” y los chismes son las herramientas más fuertes para minimizar a personas que sí dan la vida por la Benemérita”, agrega en su carta.

La Nación solicitó una reacción a los voceros de la Cruz Roja sobre estas denuncias, pero todavía no se tiene respuesta.

José David Ruiz Piedra, de 52 años, fue gerente de la Fábrica Nacional de Licores de mayo del 2021 a mayo del 2022. También se desempeñó en empresas privadas del sector financiero y automotriz.

El funcionario aseveró que la institución no tiene un norte claro, producto de cambios en los planes de acción, sin que se valoren resultados y el cumplimiento de metas y objetivos. En el cierre de su carta resaltó el trabajo de cientos de funcionarios que salvan vidas todos los días y aseguró que, aunque tiene deudas y familia que sostener, se marcha “con la cabeza en alto”.

La Cruz Roja Costarricense es una organización de carácter humanitario, privada, fundada desde 1885 y declarada benemérita desde 1989. Una parte de su financiamiento proviene de fondos públicos.

La Cruz Roja Costarricense opera con funcionarios contratados en planilla y voluntarios. Foto con fines ilustrativos. (Cortesía: Cruz Roja)

Colaboró en esta información Keyna Calderón.