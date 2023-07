Coopelesca disminuyó generación hidroeléctrica en Aguas Zarcas debido a avalanchas

Las avalanchas que bajaron desde el Parque Nacional Juan Castro Blanco el lunes afectaron la toma de agua de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca). La masa de barro y palos golpeó la estructura de cemento en Aguas Zarcas y desde entonces la central hidroeléctrica está fuera de servicio.

Álvaro Chaverri, vocero de Coopelesca, dijo que los daños no están cuantificados; no obstante, estiman que no será un monto muy elevado. Aún así, esperan que la situación se normalice pronto para volver a captar el agua del río Aguas Zarcas y reactivar la central hidroeléctrica. Aunque la generación de energía se redujo por esta situación, la empresa cuenta con otras cinco centrales y un parque solar, por lo que sus asociados no se verán desabastecidos a raíz del gran deslizamiento.

Con una retroexcavadora removieron los palos y barro que impactaron contra parte de la estructura de Coopelesca en Aguas Zarcas. Foto: Edgar Chinchilla

La obra dañada es la que controla el sistema hidráulico para cerrar o abrir las compuertas de la toma de agua. “El embalse y la casa de máquinas no fueron impactadas porque están lejos de la toma. Cuando el río comenzó a cambiar su comportamiento, se cerraron las compuertas de la toma para que el agua siguiera su cauce”, dijo Chaverri, quien también aseguró que Coopelesca cuenta con una póliza para este tipo de eventualidades.

Debido a la presencia de barro, ramas, piedras, lodo y palos, el paso del líquido al embalse para la producción de energía se cerró, y así permanecerá hasta que el flujo de agua se normalice.

Actualmente, se están generando 4 megavatios por hora en lugar de los 16 megavatios por hora habituales, ya que la cooperativa cuenta con otra toma de agua que no está vinculada al río Aguas Zarcas. Esta cooperativa suministra energía a 113.000 asociados en varios puntos de San Carlos.

Por ahora, están a la espera de más informes técnicos por parte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), conscientes de que aún falta más material que descenderá por el río, para luego proceder a limpiar el cauce de la toma de agua.

La planta hidroeléctrica fue comprada por Coopelesca en el 2014 por un monto de $35,3 millones. Para el 2016 había invertido más de $1,5 millones en arreglos. Fue una compra muy cuestionada que hizo a la empresa Holcim Costa Rica, según informó la consultora CT Energías al alegar que el equipo estaba obsoleto.

Coopelesca defendió esa vez la negociación alegando que el valor de la planta fue establecido en un avalúo por una empresa independiente.

