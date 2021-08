Adultos mayores perdieron casa en San José de la Montaña

La estructura de madera quedó seriamente dañada. Foto cortesia de la familia

Una pareja de adultos mayores se quedaron sin techo donde pasar la noche de este jueves debido a que los vientos del tornado destruyeron la vieja casa de madera donde habitaban.

El hecho se presentó 300 metros al norte del puente sobre el río Macarrón, en San José de la Montaña, en Barva de Heredia.

Las personas afectadas fueron identificadas como Rigo Castro Hidalgo, de 82 años, y su esposa Carmen Vega Segura, de 72.

Johana Hernández, nuera de la los perjudicados, dijo que ambos se encontraban dentro de la vivienda cuando los afectó el tornado.

“Ellos alquilan aquí desde hace cinco años. Esa casita no es de ellos, pero ellos la aprecian mucho. La dueña de la casa no cree que se pueda hacer cargo de los daños. Yo diría que la casa casi que quedó destruida. Ellos pagaron ayer el alquiler y ahora no saben qué hacer.

“Ellos dicen que vieron cuando llegó eso, que era como un huracán que chupaba todo y todo lo tiraba. Ellos salieron bien pero cuando salieron de la casa estaban con unos nervios. El susto fue muy grande. Yo estaba en Barva y cuando me enteré de esto me vine, porque uno se preocupa por ellos, pero están bien”, narró Hernández, que trabaja como la payacita Nana Ritalina.

Además de que el viento arrancó el techo por completo, todos los enseres de la casa se perdieron debido a que también se mojaron.

“Si, la refri y la pantalla se quemaron. Las ropa se mojó. El colchón, bueno, todo”, contó telefónicamente Hernández.