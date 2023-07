15 familias afectadas por incendios en Cartago: ‘Cuando sentí, tenía las llamas encima mío’

En minutos, 10 ranchitos quedaron reducidos a escombros. La noche se iluminó el pasado miércoles en la cuesta de El Fierro, en San Rafael de La Unión de Cartago, cuando el fuego consumió 260 metros de endebles construcciones en las que habitaban decenas de niños, adultos y ancianos de escasos recursos.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el incidente ocurrió cerca de las 7 p. m. en una zona de difícil acceso, a orillas de la carretera vieja a Cartago, donde las viviendas construidas en madera, lata y zinc están muy pegadas, lo que propicia que el fuego avance rápidamente.

Esta no es la primera vez que Bomberos atiende este tipo de emergencia en esa zona. Apenas el domingo pasado, en este mismo precario, se registró un siniestro en el que siete ranchos más resultaron dañados en horas de la tarde.

Entre los dos eventos la Municipalidad de La Unión confirmó que resultaron afectadas cerca de 15 familias con 60 personas. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) brindó recursos este jueves a quienes necesitan alojamiento temporal por al menos tres meses.

Guillermo Bejarano García, uno de los afectados que sobrevivió a ambos incendios, aseguró que estaba viendo televisión cuando de pronto vio que afuera de su propiedad comenzaron a salir unas chispas, luego humo y cuando se percató, ya ‘tenía las llamas encima’.

“Yo intenté salir corriendo pero del mismo susto y shock no encontraba las llaves. Me fui a donde mi hermano y encontramos las llaves y salimos, pero no hubo oportunidad de sacar nada, solo un maletín; fue pérdida total”, dijo Bejarano sobre la fatalidad del domingo.

Tras la tragedia consiguió quedarse donde una vecina que no se le quemó su casa, pero volvió a revivir la historia menos de una semana después. Según dice, el miércoles iban a tomar café, cuando escucharon una persona que pasó gritando ‘fuego, fuego’ y tuvieron que salir corriendo.

“En ese momento yo comprendí a la muchacha porque entró en shock y tantos años que a uno le han costado sus cositas materiales, ella quería salvarlo todo, pero no daba chance. Con estas dos experiencias seguidas diay, hay que manejar esto con más cautela. Yo pienso que esto son avisos para uno tener una mejor vivienda, con una mayor protección”, añadió.

Mayra Mora, una adulta mayor que también perdió su vivienda y esta mañana escarbaba entre los escombros con la ilusión de poder rescatar algo, contó que al momento del siniestro no estaba en su casa porque andaba en una cita en el hospital con su hija, sin embargo, poco después de que llegaron ‘ya todo estaba quemado’.

Igualmente una pareja, padres de dos niños de seis y ocho años, relataron que estaban descansando cuando escucharon unos gritos de su mamá y su suegra pidiendo ayuda, porque se quemaba su casa. En medio de la emergencia tiraron agua e intentaron apagar el fuego, pero ya era muy tarde.

“Hoy (jueves para los lectores) vamos a ver si podemos pasar la noche en una partecita de la casa que nos quedó, ayer dormimos en un salón comunal. Nos sentimos destruidos porque a las 5 de la tarde estábamos bien, comimos y a las 7 u 8 p. m. ver la mitad de la casa prendida en fuego uno dice ‘es como una película’”, relató el padre de familia.

El siniestro dejó pérdidas totales y consumió 260 metros cuadrados, alrededor de 10 ranchitos. (Foto: Keyna Calderón, corresponsal GN)

No habría sido provocado

Miguel Araya, funcionario de Ingeniería de Bomberos, resaltó que el incendio llama la ‘atención’ por la cercanía con el del domingo, pues la distancia entre ambas emergencias fue de escasos 50 metros.

El personal continúa las investigaciones para determinar la causa, pero los análisis, recolección de información y entrevistas que han hecho hasta el momento, orientan a que no habría sido provocado, sino accidental.

“No le hemos dado fuerza a la hipótesis de que sea provocado. Estamos considerando ambos casos como accidentales, como un fallo eléctrico; sin embargo, está en investigación. El fuego inició en una vivienda; se habla de un televisor encendido, pero estamos enfocados en tratar de esclarecer todas las hipótesis y determinar las causas”, explicó Araya.

Por su parte, Daniel Malavassi, subcoordinador del Comité Municipal de Emergencias de La Unión, insistió en que quienes habitan la zona invaden terrenos del Estado que están dentro del derecho de vía de las carreteras. A su criterio, existe una expectativa de los lugareños de que los terrenos son su propiedad, cuando ‘es totalmente incierto’.

Precisamente, Bejarano, indicó que tiene un derecho de posesión desde hace 12 años, paga impuestos, luz y tiene su propio medidor, por lo que se mantiene ‘en regla’ bajo lo que dicta la ley.

“Lo que hoy vemos aquí en cenizas no debería existir, esto pudo haberse evitado si todas las instituciones cumplieran con el nivel de competencias. Sino tenemos una reflexión aquí con lo que ha sucedido, el día que se cobre una vida todos vamos a tener responsabilidad”, señaló Malavassi.

El fuego inició a las 7 p. m. y en pocos minutos se expandió rápidamente por la cercanía de las viviendas y los materiales con que están construidas. (Foto: Keyna Calderón, corresponsal GN)

El alcalde de La Unión, Cristian Torres, hizo un llamado al presidente de la República y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) por el peligro que experimentan los pobladores y la instalación de medidores eléctricos.

El viernes y sábado a partir de las 7 a .m. y hasta las 3 p. m. en el parque de Tres Ríos y el edificio municipal conocido como ‘La Casona’, se realizará una colecta donde se recibirán alimentos no perecederos, ropa, pañales y artículos de aseo personal.