Desarticulan banda de robo de combustible en Barranca: dos detenidos y bodega allanada

Una denuncia anónima permitió desarticular este viernes una organización criminal dedicada al robo y venta ilegal de combustible en la comunidad de Carmen Lyra de Barranca, Puntarenas.

La operación se ejecutó la madrugada de este 8 de agosto y dejó como resultado la detención de dos hombres, de apellidos González y Rojas, quienes transportaban más de 20 pichingas cargadas con hidrocarburo, al parecer sustraído mediante una toma ilegal conectada a un poliducto.

El operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía incluyó el allanamiento de una bodega y una vivienda utilizadas para almacenar y redistribuir el producto robado. En el inmueble se hallaron 20 pichingas, 10 de ellas llenas con combustible.

Allanamientos en Barranca

Según datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la operación ilícita permitía extraer mensualmente el equivalente a una cisterna de 32.000 litros de combustible, lo cual representaba un grave riesgo para la comunidad y el medioambiente, particularmente por la cercanía de la bodega al puente sobre el río Barranca.

Una fuga o incendio podría haber generado una tragedia ambiental de gran magnitud.

La investigación se inició en enero pasado gracias a información recibida a través de la línea confidencial 1-0-0-2.

Esta alerta ciudadana permitió detectar una toma ilegal conectada al poliducto, con una manguera que atravesaba un túnel subterráneo hasta la bodega, desde donde el combustible era trasladado a otra propiedad para su comercialización clandestina.

La presidenta de Recope, Karla Montero, resaltó la importancia de la colaboración ciudadana.

“Gracias a la valiente denuncia de un ciudadano y a la eficaz coordinación interinstitucional, logramos desarticular una operación que ponía en grave riesgo la vida de familias enteras y de un río vital para la región”, señaló.

Montero también advirtió sobre los peligros del manejo ilegal de hidrocarburos.

“Almacenar y manipular combustibles sin condiciones ni conocimientos técnicos es una bomba de tiempo. Cada pichinga mal cerrada, cada manguera defectuosa, es una chispa que puede convertirse en tragedia”, enfatizó.

Este golpe se suma a otras acciones de 2025, año en el que Recope ya ha intervenido 43 tomas ilegales y participado en 21 allanamientos con autoridades judiciales.