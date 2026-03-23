Decomisan cargamento de cigarrillos y perfumes de contrabando valorado en ¢510 millones

Las autoridades localizaron al furgón abandonado dentro de un predio en Corredores.

Un total de 9.500.000 unidades de cigarrillos y 706 perfumes finos de contrabando fueron decomisados por la Fuerza Pública en La Cuesta, en Corredores de Puntarenas, cerca de la frontera con Panamá. El valor total de la mercancía se estima en ¢510 millones.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el operativo se ejecutó este fin de semana tras una alerta del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá sobre un furgón sospechoso con placa panameña que ingresó a territorio costarricense.

Tras recibir la información, los oficiales localizaron el vehículo abandonado dentro de un predio. Ante el hallazgo, se solicitó la dirección funcional de la Fiscalía de Corredores y se coordinó con la Policía de Control Fiscal (PCF) para la apertura del contenedor y las diligencias correspondientes.

En total, el valor de la mercancía supera los ¢500 millones. (MSP/MSP)

De acuerdo con el reporte oficial, el valor de los cigarrillos asciende a ¢475 millones, mientras que el de los perfumes se calcula en ¢35 millones.

Al momento de la intervención, no se reportaron detenciones, ya que el conductor dejó el vehículo abandonado.