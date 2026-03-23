Sucesos

Decomisan cargamento de cigarrillos y perfumes de contrabando valorado en ¢510 millones

El furgón fue abandonado en La Cuesta de Corredores.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Las autoridades localizaron al furgón abandonado dentro de un predio en Corredores.
Las autoridades localizaron al furgón abandonado dentro de un predio en Corredores. (MSP/MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DecomisoContrabandoFuerza Pública
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.