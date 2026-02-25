De una salida entre amigos a un crimen atroz: Fiscalía acusa a 11 personas por asesinato de primos en bar de Heredia

El caso por el doble asesinato de dos primos en un bar de Heredia dio un nuevo paso en los tribunales. La Fiscalía Adjunta de Heredia presentó la acusación formal contra 11 personas y solicitó que el expediente avance a juicio, tras completar la investigación sobre el crimen de Jorge Humberto Barboza Abarca y Carlos Alberto Barboza Chacón.

Los hechos se remontan al 7 de febrero de 2025, cuando las víctimas fueron asesinadas dentro del bar Dudes, ubicado a pocos metros de la Universidad Nacional.

Según la acusación del Ministerio Público, ocho de los imputados participaron directamente en el ataque, por lo que enfrentan dos cargos de homicidio calificado. Los sospechosos fueron identificados con los apellidos Segura Gómez, Rodríguez Pastrán, Bravo Díaz, Rodríguez Rivera, Díaz Álvarez, Palacios García, Serna Villamil y Herrera Sandí.

Además, la Fiscalía acusa a otras tres personas por el presunto delito de favorecimiento real. En este grupo figuran un hombre de apellidos Segura Gómez —hermano de uno de los supuestos autores materiales—, así como Guzmán Arias y Potosme Téllez.

Actualmente, cinco de los encartados permanecen en prisión preventiva. El resto cumple medidas cautelares distintas.

Hace un año, en este sitio operaba el bar Dude's, donde dos primos fueron enterrados en una fosa en el sótano. (Natalia Vargas/La Nación)

Detalles de un hallazgo atroz

La investigación, bajo el expediente 25-000983-0059-PE, reconstruyó la escena de un crimen que estremeció al país. Las autoridades llevaban días buscando a dos primos que desaparecieron luego de una noche que inició como una salida entre amigos.

Tras cuatro días de rastreo, la madrugada del 11 de febrero de 2025, agentes judiciales ingresaron al local. En el salón principal, la Unidad Canina detectó rastros de sangre en paredes y puertas cercanas al baño de hombres, en un recinto cubierto por polvo de extintores.

Por una ventana del bar entraba una extensión eléctrica que alimentaba dos lámparas en la pared de un pequeño aposento en la parte baja de la propiedad. Al fondo del cuarto, las autoridades ubicaron una fosa cubierta por tierra, que a 87 centímetros de profundidad escondía un pie y, a un metro, envuelto en plástico negro, un primer cadáver, vestía camisa café de botones, una jacket negra, jeans y tenis blancos.

Finalmente, se confirmó: los cuerpos estaban en la fosa:

Carlos Alberto Barboza (32 años): Fue identificado por los documentos hallados en su vestimenta. Recibió una puñalada mortal en el cuello y agresiones severas.

Fue identificado por los documentos hallados en su vestimenta. Recibió una y agresiones severas. Jorge Humberto Barboza (33 años): Conocido como Bam Bam, presentaba múltiples golpes y una herida mortal en la región cervical que le atravesó la carótida.

La recolección de pruebas incluyó 12 allanamientos realizados entre el 14 de febrero y el 3 de marzo de 2025. Ahora, el Juzgado Penal de Heredia deberá convocar a una audiencia preliminar para decidir si eleva el caso a juicio.