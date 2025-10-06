Sucesos

Cuidador de finca encuentra cuerpo en el margen del río Torres

La alerta del hallazgo ingresó a las 2:14 p. m. del domingo

Por Natalia Vargas
Muerto San José
El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en el río Torres, en el sector de Mata Redonda, San José. (Imagen con fines ilustrativos) (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

