Cuidador de finca encuentra cuerpo en el margen del río Torres

El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en el río Torres, en el sector de Mata Redonda, San José. (Imagen con fines ilustrativos)

Un cuidador de una finca encontró el cuerpo de una persona en el margen del río Torres en el distrito de Mata Redonda, San José.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta ingresó a las 2:14 p. m. del domingo y, al llegar al sitio, los agentes constataron que el ahora fallecido tenía heridas en la cabeza y escoriaciones en el cuerpo. Debido al estado en el que se encontró el cuerpo, las autoridades no han logrado identificarlo.

El cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial para su autopsia y el caso permanece en investigación para dar con sospechosos.