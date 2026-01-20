Sucesos

¿Cuántas réplicas suma el temblor de este lunes? Ovsicori detalla horas y magnitudes

El evento principal tuvo una magnitud de 4,4 y su epicentro fue entre el Museo Nacional y la Asamblea Legislativa

Por Irene Rodríguez
Un fuerte tembor sacudió Costa Rica la noche de este martes 21 de octubre. Según la Red Sismológica Nacional, la magnitud fue de 6,1 grados y el epicentro se ubicó 20 kilómetros al sur de Quepos, en el Pacífico central.
Los sismógrafos del Ovsicori han detectado seis réplicas hasta el momento. (Shutterstock)







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

