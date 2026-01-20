¿Cuántas réplicas suma el temblor de este lunes? Ovsicori detalla horas y magnitudes

Los sismógrafos del Ovsicori han detectado seis réplicas hasta el momento.

El temblor de magnitud 4,4 ocurrido a las 5:06 p. m. de este lunes, con un epicentro debajo del Museo Nacional y la Asamblea Legislativa ha reportado seis réplicas.

Marino Protti Quesada, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) comentó que la mayoría de estas réplicas ocurrió en los minutos siguientes al movimiento principal, y la última se reportó a las 9:01 p.m.

“Todas estas réplicas tienen magnitudes entre 1,1 y 2,5, la gran mayoría por debajo de 2. La más fuerte fue de 2,5 y se dio a las 5:30. Todas están muy cerca de donde ocurrió el evento principal”, destacó el especialista.

Protti detalló que se continuará con la investigación de la zona.

Marino Protti explica las réplicas del sismo de este lunes

Misma falla de sismos de agosto

Estos sismos responden a una falla local ya conocida, la misma que ocasionó el temblor en agosto de 2025. En ese entonces se descubrió que en esa falla podrían ocurrir sismos de esa magnitud y quizá un poco mayor.

“El sismo que ocurrió en agosto tuvo una magnitud similar. Es en la misma falla o sistema de fallas. Por eso se siente principalmente en todo en el Valle Central”, comentó Esteban Chaves Sibaja, director del Ovsicori.

Una característica de estos sistemas es que no generan sismos de gran profundidad, pues están a menos de 10 kilómetros debajo de la superficie, por eso, al ser tan superficiales y ubicarse cerca de centros de población de alta densidad, también serán altamente sentidos.

Al igual que el sismo de agosto, el de este lunes no provocó la cantidad de réplicas que se observan en otros movimientos.