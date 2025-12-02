Cruz Roja rescata a hombre que cayó a fosa en San Francisco de Heredia

El hombre fue trasladado en una condición urgente al Hospital San Vicente de Paul, Heredia.

La Cruz Roja Costarricense informó que rescató, la tarde de este lunes 1.º diciembre, a un hombre adulto, de 35 años aproximadamente, que cayó dentro de una fosa en San Francisco de Heredia.

El rescatista Luis Diego Castro explicó que el sujeto se precipitó desde unos seis metros de altura y que fue extraído con maniobras de rescate vertical. Añadió que se trasladaron seis ambulancias al sitio.

Debido a las lesiones ocasionadas por la caída, el hombre fue trasladado en una condición urgente al Hospital San Vicente de Paul, Heredia. La alerta fue coordinada por el Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 2:22 p. m.