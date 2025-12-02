Sucesos

Cruz Roja rescata a hombre que cayó a fosa en San Francisco de Heredia

El sujeto fue trasladado en condición grave al Hospital San Vicente de Paul, en Heredia

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Cruz Roja rescate fosa
El hombre fue trasladado en una condición urgente al Hospital San Vicente de Paul, Heredia. (Cruz Roja/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz RojaHerediaAccidentes
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.