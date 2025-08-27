Dos personas resultan heridas tras caída de ascensor en San Francisco de Dos Ríos

La información preliminar de la Cruz Roja señala que los dos ocupantes del ascensor resultaron heridos de gravedad. Foto:

La Cruz Roja Costarricense atendió, la tarde de este martes, una emergencia en barrio Hispano, en San Francisco de Dos Ríos, en San José, luego de que el ascensor de un inmueble se precipitara desde el tercer piso con dos personas en su interior.

De acuerdo con el cuerpo de socorro, los usuarios permanecieron atrapados dentro del elevador. Se trata de dos hombres de 62 y 65 años.

La Cruz Roja informó de que ambos fueron trasladados en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

A la escena se desplazaron una unidad especializada de rescate y dos ambulancias, una de soporte avanzado y otra de soporte básico, para brindar atención inmediata a los afectados.