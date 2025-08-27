Sucesos

Dos personas resultan heridas tras caída de ascensor en San Francisco de Dos Ríos

Unidad de rescate y ambulancias fueron enviadas al sitio para atender la emergencia

Por Cristian Mora
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La información preliminar de la Cruz Roja señala que los dos ocupantes del ascensor resultaron heridos de gravedad. Foto:







Cruz Roja
Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

