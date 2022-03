Tiroteo en Limón deja herido en cuello, tórax y espalda a sujeto de 53 años

La Fuerza Pública cerró la vía que pasa frente al lavacar, lo que permitió a los agentes judiciales recolectar indicios balísticos que al parecer fueron percutidos con un fusil de asalto.. Foto: Raúl Cascante.

Desde un carro negro, con al menos tres personas a bordo, pistoleros abrieron fuego la noche de este lunes contra un sujeto de 53 años, conocido como Mundo, quien recibió balazos en el tórax, el cuello y la espalda, los cuales lo mantienen muy delicado en el Hospital Tony Facio, en Limón.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7:45 p. m. cuando el hombre de apellidos Medrano Vargas, a quien también llamaban Rasta, estaba reunido con unos amigos en las afueras de un lavacar muy concurrido de barrio Pueblo Nuevo. Tras el tiroteo, el herido fue trasladado en un carro particular al centro médico, donde fue intervenido de emergencia.

Al parecer, los gatilleros usaron armas de grueso calibre; sin embargo, la rápida ayuda que recibió el herido y la cercanía con el centro médico le salvaron la vida.

“Yo estaba viendo noticias cuando escuché varias detonaciones fuertes y me asomé por la ventana. Vi a un hombre de raza negra tirado en el suelo, dijo una vecina de donde ocurrieron los hechos, quien prefirió no identificarse.

Medrano ha afrontado procesos judiciales por casos de drogas, según consta en la resolución Nº 01275 - 2003, donde su abogada presentó un recurso de habeas corpus en contra de los cuatro meses de prisión preventiva que le dictaron en noviembre del 2002.

Aunque se presume que una venganza medió en el tiroteo, las causas todavía están en investigación.

En Limón no se registraban tiroteos desde el pasado 2 de marzo, cuando ocurrió la masacre de Matama en la que siete personas murieron acribilladas. El pasado viernes 11 de marzo apareció otro cuerpo en avanzado estado de descomposición en la misma finca, llamada Los Pinto. El OIJ investiga si se trata o no de un sujeto de apellidos Bell Arias, reportado como desaparecido el día de la matanza, pero todavía los exámenes de ADN no han revelado si es esa persona.

